Происшествия

В тройном ДТП в центре Волгограда пострадали двое детей

Происшествия 08.05.2022 10:40
08.05.2022 10:40


Две девочки 6 и 14 лет пострадали в результате ДТП в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером на улице Рокоссовского у дома №26. Столкнулись три автомобиля.
По предварительной информации, 42-летний водитель «Hyundai Sonata» совершил наезд на автомобиль «Лада Гранта» под управлением 51-летнего водителя.
От удара «Лада» совершил столкновение с автомобилем «Toyota Corolla». В результате аварии пострадали несовершеннолетние пассажирки «Лады». Девочки доставлены в медучреждение.

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