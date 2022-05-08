В тройном ДТП в центре Волгограда пострадали двое детей

Происшествия 08.05.2022 10:40
08.05.2022 10:40
Две девочки 6 и 14 лет пострадали в результате ДТП в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером на улице Рокоссовского у дома №26. Столкнулись три автомобиля.
По предварительной информации, 42-летний водитель «Hyundai Sonata» совершил наезд на автомобиль «Лада Гранта» под управлением 51-летнего водителя.
От удара «Лада» совершил столкновение с автомобилем «Toyota Corolla». В результате аварии пострадали несовершеннолетние пассажирки «Лады». Девочки доставлены в медучреждение.
Реклама
В Волгоградской области машина упала в пруд, есть погибшие08.05.2022 10:33
Происшествия 08.05.2022 10:33
Жителя Перми за петарду на стадионе в Волгограде на 7 лет лишат футбола07.05.2022 18:35
Происшествия 07.05.2022 18:35
В Волгограде эвакуировали Ворошиловский ТЦ07.05.2022 17:17
Происшествия 07.05.2022 17:17
В Волгограде у аптеки нашли неопознанный труп мужчины07.05.2022 16:19
Происшествия 07.05.2022 16:19
В Волгоградской области младенец и 3-летняя девочка обварились кипятком07.05.2022 14:28
Происшествия 07.05.2022 14:28
Машины в хлам: появилось видео с места ДТП на трассе под Волгоградом07.05.2022 10:43
Происшествия 07.05.2022 10:43
Житель горевшего общежития в Волгограде показал уничтоженную огнем комнату: видео07.05.2022 09:32
Происшествия 07.05.2022 09:32
На посту ДПС под Волгоградом в машине нашли 2,5 килограмма «синтетики»07.05.2022 09:07
Происшествия 07.05.2022 09:07
В ДТП под Волгоградом пострадали двое взрослых и 7-месячный ребенок07.05.2022 08:50
Происшествия 07.05.2022 08:50
В Волгограде при пожаре в бывшем общежитии погибли два человека06.05.2022 21:53
Происшествия 06.05.2022 21:53
Автобус столкнулся с 2 машинами на Аллее Героев в Волгограде: образуется пробка06.05.2022 19:31
Происшествия 06.05.2022 19:31
«А что делать с животными?»: жильцов горевшего общежития в Волгограде хотят разместить в школе06.05.2022 18:48
Происшествия 06.05.2022 18:48
Известный бизнесмен пострадал в ДТП с перевернувшимся Lexus в Волгограде06.05.2022 18:08
Происшествия 06.05.2022 18:08
В Волгограде ликвидировали пожар в аварийном общежитии на улице Жолудева06.05.2022 17:56
Происшествия 06.05.2022 17:56
Здание бывшего общежития горит в Волгограде: есть погибший и раненый06.05.2022 16:03
Происшествия 06.05.2022 16:03
Реклама