Здание бывшего общежития горит в Волгограде: есть погибший и раненый

Пожарные расчеты эвакуировали жильцов многоквартирного дома №18 по улице Жолудева в Волгограде, где горит одна из квартир. По данным экстренных служб, из здания удалось вывести 30 человек. Трое жильцов пытались самостоятельно покинуть дом, выпрыгнув из окна. На данный момент известно, что один человек погиб и еще один пострадал.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сигнал о пожаре в Тракторозаводском районе поступил на пульт оперативного дежурного сегодня, 6 мая, в 15:25. Очаг возгорания находится на втором этаже четырехэтажного многоквартирного дома, который до 2022 года имел статус общежития.





В ликвидации пожара принимают участие силы и средства 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Волгоградской области. Причина пожара устанавливается. Информация уточняется.