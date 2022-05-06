Происшествия

На консервном заводе в Волжском рабочий погиб под дорожным катком

Происшествия 06.05.2022 11:05
06.05.2022 11:05


В городе Волжском Волгоградской области 42-летний мужчина скончался в результате наезда на него дорожного катка. По информации СУ СК России, погибший выполнял ремонт проезжей части и являлся сотрудником подрядной компании. 

– 2 мая при выполнении работ по укладке асфальта на территории одного из предприятий в городе Волжском на 42-летнего работника совершен наезд дорожного катка, в результате чего мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, – сообщила информагентству представитель регионального следственного управления Дарья Буянова. – В настоящее время следователями территориального подразделения СКР проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств получения рабочим травм.

Следователи Волжского возбудили уголовное дело по статье, подразумевающей наказание за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сотрудники СК планируют установить всех лиц, отвечавших за соблюдение на объекте правил безопасности.

Как стало известно ИА «Высота 102»,  трагическая гибель рабочего произошла 2 мая на территории консервного завода «Ахтуба». 

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