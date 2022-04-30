Волгоградцы смогут заработать на мусоре в первом в городе экопункте

В Ворошиловском районе Волгограда перед ТЦ «Парус» по улице Елецкая, 21 открылся первый в регионе современный пункт приема вторичного сырья «Вторматик». Как стало известно ИА «Высота 102», здесь будут принимать на переработку сразу несколько видов мусорных отходов и даже платить за это деньги.

— Здесь принимается макулатура, алюминиевые банки, а также широкий спектр пластика: бутылки из-под питьевой воды, лимонадов, молочных и масляных продуктов, флаконы из-под бытовой химии. Главное условие — пластиковая тара должна быть чистой, смятой, без этикеток, крышек и дозаторов, — сообщили информагентству в облкомприроды.

Жители Волгограда теперь могут сдавать на переработку бумагу, пластик, пищевой алюминий и получать за это деньги. Проект по созданию пункта приема вторичного сырья реализован совместно с регоператором ООО «Ситиматик-Волгоград».

Также в экопункте будут проводиться мастер-классы, конкурсы и другие мероприятия, где волгоградцам расскажут об осознанном потреблении и пользе раздельного сбора отходов. В дальнейшем подобные пункты откроются и в других районах города и области.

В Волгоградском регионе планируется раздельное накопление ТКО с использованием двухконтейнерной системы: для сухих и смешанных отходов. Разделять мусор будут сами жители. В Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном, Дзержинском и Ворошиловском районах уже монтируются контейнеры для раздельного накопления мусора. В течение трех лет в область полностью перейдет на новую систему сбора отходов.





Экопункт в Ворошиловском районе будет работать каждый день с 08.00 до 20.00 без выходных. Сначала здесь будут принимать несколько видов пластика, в частности, ПЭТ, маркированный цифрами 1 и 2, фасовочную и стрейч- пленку, макулатуру, ПНД канистры и флаконы.

Все виды вторсырья принимаются весом от килограмма, кроме ПЭТ с маркировкой 1 – такой вид пластика оценивается от 300 граммов. Всю подробную информацию можно найти непосредственно на площадке экопункта или на официальном сайте.

Что касается материального вознаграждения, то, к примеру, за каждый килограмм бумаги готовы заплатить шесть рублей, а ПВД-пленка уйдет уже за 10 рублей за кило.

Фото: администрация Волгоградской области