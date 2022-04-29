В Волгоградской области грядут заморозки до -3 градусов

Полезно знать 29.04.2022 15:24
29.04.2022 15:24
Гидрометцентр России предупреждает о ближайшем похолодании в Волгоградской области. По прогнозам синоптиков, ночью и утром 30 апреля, 1 и 2 мая в Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.
Температура понизится до -1...-3° ниже нуля.
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