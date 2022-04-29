В общежитии Волгограда обнаружили труп мужчины

В Волгограде в общежитии на улице Хиросимы, 8а в Центральном районе Волгограда обнаружено тело мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», труп нашли в одной из квартир.

— Организована процессуальная проверка, — пояснил информагентству руководитель следственного отдела по Центральному району города Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров. — Предварительно, криминальная версия смерти исключается.

По словам соседей, погибший в последнее время находился в депрессии. Мужчина часто жаловался на личную неустроенность.

Читайте также:

В Волгограде в собственном доме найден окровавленный труп мужчины