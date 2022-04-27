В Волгограде в собственном доме найден окровавленный труп мужчины

В Красноармейском районе Волгограда в частном доме обнаружено тело 48-летнего местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», труп обнаружила мать погибшего.
— Организована доследственная проверка, — рассказал информагентству заместитель руководителя следственного отдела по Красноармейскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Виктор Рассказов. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Известно, что у погибшего волгоградца на кистях рук обнаружены порезы. Волгоградца нашли в большой луже крови в первой половине дня — он скончался до приезда врачей. Мужчина состоял на медицинском учете.
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