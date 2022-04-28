В Волгоградской области 11-летнего школьника уличили в дискредитации ВС РФ

В городе Камышине Волгоградской области 11-летнего школьника по итогам профмероприятий поставили на учет в полиции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городское УМВД, подростка уличили в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

— Профилактическое мероприятие «Твой выбор» проводилось с 14 по 22 апреля. Его главной целью является нейтрализация попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую и террористическую деятельность, в незаконные массовые акции, — говорится в официальном сообщении на сайте УМВД по городу Камышину. — В ходе мероприятия на профилактический учет поставлен 11-летний житель Камышина, распространявший в социальной сети информацию, направленную на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.

Руководителям профильных комитетов в Камышине и Камышинском районе направлена информация о необходимости усиления мер безопасности в общеобразовательных учреждениях, а также проведения с учащимися профилактических мероприятий, направленных на пропаганду культуры мирного поведения, толерантности и навыков бесконфликтного общения, информирования учащихся о социальной опасности экстремизма и терроризма.