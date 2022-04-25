Похититель женщины в Волгограде отправится в колонию на 5 лет

Волгоградский облсуд проверил в апелляционном порядке законность приговора Тракторозаводского райсуда Волгограда от 14 февраля 2022 года. Ранее судимый 37-летний Александр Фролкин признан виновным в похищении человека.

— Суд первой инстанции признал Фролкина виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ — похищение человека в составе группы лиц по предварительному сговору, — прокомментировала ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Не согласившись с приговором суда, Фролкин оспорил его и просил переквалифицировать действия на менее тяжкий состав, назначив наказание не связанное с лишением свободы.

В суде установлено, что шестого марта 2021 года Фролкин вместе со своей знакомой Верой Юдиной распивали спиртное в квартире по улице Николая Отрады на севере города. Во время застолья женщина вдруг вспомнила, что у нее пропала банковская карта. Подозрения пали на соседку, приходившую в гости накануне.

Фигурант дела решил помочь своей приятельнице и направился к женщине. Под предлогом плохого самочувствия знакомой он заманил свою жертву в квартиру. Фролкин и его знакомая стали требовать у соседки якобы похищенную банковскую карту. Женщину при этом не выпускали из жилища и угрожали кухонным ножом. Потерпевшая находилась взаперти несколько часов, пока ее крики не услышали соседи, которые и вызвали наряд полиции.

— Вину в содеянном Фролкин не признал, — добавила информагентству Черединина. — С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения гособвинения суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Волгоградский облсуд рассмотрел жалобу заявителя и оставил решение нижестоящего суда без изменений. Приговор вступил в законную силу. Сообщницу Фролова Веру Юдину ранее осудили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.