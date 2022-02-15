Двух волгоградцев осудили за похищение соседки





Виновными в похищении человека организованной группой признаны ранее судимый 37-летний житель Волгограда и его знакомая. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, сегодня Тракторозаводский районный суд приговорил мужчину к 5 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима, а его сообщница осуждена к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Судом установлено, что преступление произошло 6 марта 2021 года, когда пара распивала спиртное в квартире дома по улице Николая Отрады. Во время застолья женщина вспомнила, что у нее пропала банковская карта. Подозрения пали на соседку, которая недавно была у нее в гостях. Сообщники заманили потерпевшую в квартиру и начали требовать у нее якобы похищенную банковскую карту. Они несколько часов удерживали женщину, угрожая ей ножом. В итоге крики несчастной услышали другие соседи, которые вызвали полицию.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области. Вину мужчина не признал. После оглашения приговора его заключили под стражу.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



