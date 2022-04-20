В Волгограде рабочий «Каустика» с отравлением попал в реанимацию

Трое рабочих завода «Каустик» в Красноармейском районе Волгограда с отравлением попали в больницу № 25. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел сегодня утром, 20 апреля.

— После проведения плановых ремонтных работ по замене запорной арматуры трубопровода в цехе по производству каустической соды в здравпункт предприятия обратились трое рабочих, — рассказал информагентству руководитель Центра общественных связей группы НИКОХИМ Валерий Таранов. — Сотрудники здравпункта вызвали экипаж скорой помощи. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

Как уточнил Таранов, накануне ремонтных работ цех был полностью остановлен. В соответствии с установленными требованиями безопасности технологические трубопроводы освободили от соединений хлора.

В комитете здравоохранения вызов СМП по адресу 40 лет ВЛКСМ по поводу отравления неорганическими веществами подтвердили.

— Троих пострадавших госпитализировали в больницу № 25, — сообщили в облздраве. — Один из пациентов находится в реанимационном отделении. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Двое мужчин — в токсикологии в состоянии средней тяжести.