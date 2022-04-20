Три человека пострадали в жестком ДТП в Волжском





Сегодня, 20 апреля, три человека, включая полуторагодовалого мальчика и 17-летнюю девушку, госпитализированы в больницы в результате ДТП в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария случилась на пересечении улиц Ленина и Комсомольской.

По предварительным данным, 22-летний водитель Daewoo Matiz двигался по улице Ленина и при повороте налево столкнулся с автомобилем Hyundai Sonata под управлением 36-летнего водителя. После сильного удара Daewoo Matiz перевернулся на бок. В результате ДТП пострадал водитель Hyundai и два несовершеннолетних пассажира Daewoo - мальчик возрастом 1 год и 4 месяца и девушка 17-ти лет.