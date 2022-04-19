Расследования

Предприимчивого коллектора осудят за мошенничество и грабеж в Волгограде

Расследования 19.04.2022 17:43
19.04.2022 17:43


Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего мужчины, который вместе со своими знакомыми занимался незаконным вымогательством денег и грабежом. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина, в качестве максимального наказания мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование установило, что обвиняемый вместе со своими знакомыми взыскивал долги с волгоградцев с применением насилия. В период с 2018 по 2019 годы фигурант уголовного дела и его сообщники требовали от трех граждан более 450 тысяч рублей якобы в счет возврата долга – фактически они тратили деньги на собственные нужды.

Также под предлогом возврата долга обвиняемый с сообщниками на глазах у владельца похитил автомобиль премиум-класса, который злоумышленники обещали вернуть за вознаграждение в 1 миллион рублей. После этого ими был похищен еще один автомобиль, при этом возместив частично собственнику его стоимость. 

Мужчина признал свою вину полностью, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках расследования уголовного дела потерпевшему возвращен автомобиль премиум-класса.

Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Краснооктябрьский районный суд. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), вымогательстве в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере с применением насилия (п.п. «а,в,г» ч.2 ст.163 УК РФ) и грабеже (п.п. «а,д» ч.2 ст.161 УК РФ).

Уголовное дело в отношении троих сообщников обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования. 

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