Глава Волгограда заглянул в зеленое будущее юга города





Около тысячи деревьев и кустарников подрастают в питомнике на юге Волгограда, которые планируется высадить в этой части города. Сегодня глава Волгограда Владимир Марченко посетил этот зеленый уголок на базе МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района», где выращивается посадочный материал. Сейчас здесь произрастают свыше 300 деревьев и 450 кустарников - березы, каштаны, катальпы и другие породы. После того, как саженцы достигнут 1,5 – 2 метров в высоту, специалисты питомника передадут их в образовательные учреждения для высадки в пришкольных дворах, а также на других территориях района.





Питомник действует на базе МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгоград» с осени 2018 года. Специалисты муниципального учреждения выращивают собственный посадочный материал, адаптированный к местному климату, который в дальнейшем дополняет зеленые территории района.

Как пояснили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда, только в текущем году в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на благоустраиваемых объектах будет высажено порядка 7700 деревьев и кустарников. Также зеленый фонд областного центра пополняется в процессе проведения месячников по благоустройству – в течение этого апреля планируется высадить порядка 1800 растений как на общественных пространствах, так и на придомовых территориях.



