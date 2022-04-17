В Волгоградской области в ДТП пострадал 71-летний байкер

Происшествия 17.04.2022 10:06
17.04.2022 10:06
Пенсионер получил травмы, перевернувшись на своем мотоцикле. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в Михайловском районе.
Мужчина управлял мотоциклом «Лифан 250», двигаясь по грунтовой дороге от хутора Старореченский в сторону поселка Отрадное. Однако он не справился с управлением и двухколесное транспортное средство перевернулось. Пенсионера госпитализировали.
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