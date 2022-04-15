На выезде из Волгограда «жигули» натянули на себя японский кроссовер

В микрорайоне Жилгородок Дзержинского района Волгограда днем 15 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого иномарка Mitsubishi «прилегла» на отечественные «жигули».

— По предварительным данным, водитель Mitsubishi, двигаясь по улице Исторической, со стороны улицы Домостроителей, при совершении поворота налево на улице 51-й Гвардейской не уступил дорогу встречному автомобилю ВАЗ-2107, — сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате произошло столкновение транспортных средств.

По сведениям полицейских, несмотря на достаточно сильный, судя по повреждениям автомобилей, удар, никто из находившихся в них людей не пострадал. При этом японский кроссовер в буквальном смысле взгромоздился на капот отечественной легковушки.