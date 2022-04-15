Центр Волгограда окутал черный дым из-за полыхающей поймы Царицы

Клубы черного дыма нависли над поймой реки Царица на границе Центрального и Ворошиловского районов Волгограда. Причиной стал горящий на площади нескольких сотен кв. м камыш, контролируемый отжиг которого проводит районная администрация, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
В результате пойма покрылась черными пятнами, которые особенно хорошо различимы с высоты птичьего полета. В настоящее время огонь подбирается к камышам, растущим под Астраханским мостом и путями скоростного трамвая. На месте находится пожарный расчет, который следит за ходом отжига.
Напомним, контролируемый отжиг камыша и сухой травы в весенний период проводится для предотвращения масштабных пожаров летом.