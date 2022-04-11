Расследования

В СК сообщили подробности смерти дорожника при замене колеса у КАМАЗа под Волгоградом

Расследования 11.04.2022 13:40
11.04.2022 13:40



Реаниматологи Октябрьской ЦРБ в Волгоградской области не смогли спасти 26-летнего дорожника, которому пробило голову деталью колеса от КАМАЗа.
 - Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, - сообщил  ИА «Высота 102» руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков.
По его словам, процессуальная проверка инициирована следственным отделом, так как смерть пострадавшего, который работ водителем в производственной организации, наступила в результате производственной травмы. 
Установлено, что 7 апреля мужчина самостоятельно заменил новые покрышки на передних колесах своего служебного грузового автомобиля марки КАМАЗ. На следующий день, находясь на территории производственной базы учреждения по месту своей работы, он начал делать контрольную подкачку давления воздуха в передних колесах служебного автомобиля. В результате сорвалось запорное кольцо замененной им накануне автопокрышки, которое отскочило и попало водителю в голову. Мужчину доставили в больницу, где он скончался не приходя в сознание несмотря на реанимационные мероприятия.
 - В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям самого пострадавшего, действиям руководства учреждения, а также действиям должностных лиц, ответственных за технику безопасности учреждения, - добавил Муджиков.
По данным информагентства, мужчина работал водителем в Котельниковском ДРСУ ГБУ «Волгоградавтодор».

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