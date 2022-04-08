Реаниматологи Октябрьской ЦРБ в Волгоградской области борются за жизнь 26-летнего мужчины, которому при накачке колеса КАМАЗа отлетело в голову запорное кольцо. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, отек и ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб мягких тканей лица. Медики ввели пострадавшего в медикаментозную кому, сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах.
По данным информагентства, мужчина работает водителем в Котельниковском ДРСУ ГБУ «Волгоградавтодор».
– По факту получения травм проводится проверка, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Предварительно установлено, что травму головы водитель получил при ремонте колеса грузового автомобиля КАМАЗ.