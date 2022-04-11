Расследования

В Волгограде сожители убили друга и вывезли труп в сумке на съедение собакам

Расследования 11.04.2022 10:09
11.04.2022 10:09


Житель Волгограда в январе 2021 года из-за затянувшегося ремонта компьютера забил стулом насмерть приятеля, после чего вместе с женой  спрятал труп в туалете. Спустя почти месяц мужчина вместе с гражданской женой вывезли тело на пустырь, где его обнаружили прохожие. Как сообщила сегодня, 11 апреля, ИА "Высота 102" официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, спустя год после расправы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. 

— Преступление, согласно материалам уголовного дела, было совершено в Тракторозаводском районе Волгограда в ночь с 25 на 26 января 2021 года, — сообщила информагентству Оксана Черединина. — 40-летний житель Волгограда и его 40-летняя супруга  в тот день распивали спиртные напитки с 35-летним знакомым, которого ранее просили отремонтировать компьютер. Во время застолья между мужчинами произошла ссора из-за нарушения сроков ремонта компьютера, в ходе которой фигурант уголовного дела нанес гостю несколько ударов деревянным стулом по голове и различным частям тела. 

Потерпевший скончался на месте, после чего его тело сожители вынесли в уличный туалет, а сами уехали из Волгоградской области. 

Вернулась семейная пара в Волгоград в феврале того же года. Решив перепрятать тело, мужчина и женщина положили его в спортивную сумку и вывезли на пустырь.  

— Труп волгоградцы вывезли на такси в безлюдное место в Дзержинском районе, —  уточняет Оксана Черединина. — Оставив труп на пустыре с большим количеством бездомных животных, сообщники рассчитывали, что таким способом избавятся улик. Однако в марте  останки трупа были обнаружены прохожими, которые обратились в правоохранительные органы.

Ужасающее своей  жестокостью преступление расследовали в СУ СК России по Волгоградской области. При этом убийца вину свою не признал, а вот сожительница, помогавшая прятать тело, созналась в полной мере. 

— Проверив материалы уголовных дел, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительных заключений. 40-летни житель Волгограда обвиняется в убийстве, его сожительницы —  в укрывательстве особо тяжкого преступления. 
В скором времени мужчина предстанет перед Тракторозаводским районным судом. Женщину будут судить в Дзержинском. 

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