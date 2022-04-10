Спорт

«Другого пути нет»: тренер волгоградского «Ротора» рассказал, как будет выигрывать

Спорт 10.04.2022 20:51
10.04.2022 20:51


Сегодня, 10 апреля, на послематчевой пресс-конференции по итогам встречи «Ротора» и клуба «Краснодар-2» тренер волгоградцев рассказал, как команда будет побеждать и почему ему без разницы с кем биться — с аутсайдерами или топами турнирной таблицы. Сегодняшняя встреча завершилась поражением волгоградских футболистов со счетом 1:2. 

Первым слово взял старший тренер ФК «Краснодар-2» Александр Хромыков. Наставник гостей отметил, что «Ротор», несмотря на поражение, оказывал серьезное давление на его подопечных. 

— Для нас это очень сложный выезд. Тяжело было в начале и концовках таймов. «Ротор» оказывал колоссальное давление на наши ворота, но мы, надо сказать, хорошо отвечали на каждый острый выпад, отреагировали забитым вторым голом, но концовка для нас вышла очень сложной.

В целом Хромыков остался доволен результатом. С его слов, ребята показали хороший футбол и получили необходимый опыт.   

— Мы укрепляли игру на «втором этаже». Мы, наверное, дотерпели и заслужили эти три очка, — подытожил наставник краснодарцев. 


На вопрос журналистов о возникшей после финального свистка стычке между футболистами Хромыков ответил просто: «Не знаю, с чьей стороны, кто провоцировал. Это эмоции, наверное, они украшают футбол для зрителя, но игрокам надо держать себя в руках». 

На прощание тренер клуба из Краснодара пожелал волгоградцам успеха. 

— Я хотел бы, чтобы у клуба «Ротор» все сложилось хорошо. Знаю, что вы сейчас в непростой ситуации, но я надеюсь, что вы достойно из нее выйдете и у этого города будет команда в большом футболе.

Также гость из Краснодара отметил тренерскую работу Артему Куликова. Хромыков уверен — наставник сине-голубых не боится быть гибким, постоянно меняет схемы, расстановки игроков, но все же ожидалось, что волгоградская команда покажет настоящий характер. 

— Какие сильные стороны у «Ротора»? Это стандарты, подачи с фланга, быстрый переход из обороны в атаку, но сегодня было все немножко по-другому. 


Артем Куликов выглядел не таким бодрым, как его коллега, но все же нашел в себе силы ответить на вопросы журналистов. 

— Сложная игра для обеих команд. Мы свои моменты, к сожалению, не реализовали. Соперник, надо отметить, быстрая техничная команда. Мы предполагали сыграть на ответных атакующих действиях. 

Куликов посетовал на то, что в игре «Ротора» было много технического брака, неуверенности и в целом, результат абсолютно неприемлем для волгоградских футболистов.  

На вопрос из зала, что происходит с сине-голубыми в середине таймов, если начало и концовку они с горем пополам, но тянут, Куликов заявил следующее: «Ситуация такая, что мы находимся в зоне вылета, отсюда идет некоторая неуверенность, ребята в некоторых моментах перестраховываются, а надо забивать голы». 

— Исправлять можно одним способом. Это выходить на следующий матч и играть на победу. Добиваться ее. Другого пути нет. 

На замечание журналистов, что следующий матч будет с одним из лидеров турнирной таблицы — клубом «Торпедо» — Куликов как отрезал: «Да нам какая разница, что «Торпедо», что «Нефтехимик», за любую команду дают три очка». 

Следующий матч состоится в субботу, 16 апреля, в Москве. Фанаты «Ротора» сегодняшнее поражение своей команды склонны списывать на фею.   

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Спорт
10.04.2022 19:04
Спорт 10.04.2022 19:04

0
Далее
Спорт
10.04.2022 18:48
Спорт 10.04.2022 18:48

0
Далее
Спорт
10.04.2022 15:18
Спорт 10.04.2022 15:18

0
Далее
Спорт
06.04.2022 20:35
Спорт 06.04.2022 20:35

0
Далее
Спорт
05.04.2022 13:41
Спорт 05.04.2022 13:41

0
Далее
Спорт
05.04.2022 12:35
Спорт 05.04.2022 12:35

0
Далее
Спорт
03.04.2022 15:55
Спорт 03.04.2022 15:55

0
Далее
Спорт
03.04.2022 11:42
Спорт 03.04.2022 11:42

0
Далее
Спорт
02.04.2022 17:14
Спорт 02.04.2022 17:14

0
Далее
Спорт
29.03.2022 19:56
Спорт 29.03.2022 19:56

0
Далее
Спорт
26.03.2022 18:15
Спорт 26.03.2022 18:15

0
Далее
Спорт
25.03.2022 15:25
Спорт 25.03.2022 15:25

0
Далее
Спорт
23.03.2022 10:05
Спорт 23.03.2022 10:05

0
Далее
Спорт
21.03.2022 16:35
Спорт 21.03.2022 16:35

0
Далее
Спорт
19.03.2022 16:18
Спорт 19.03.2022 16:18

0
Далее

Лента новостей

20:51
«Другого пути нет»: тренер волгоградского «Ротора» рассказал, как будет выигрыватьСмотреть фотографии
19:34
В Волгоградской области за 10 лет втрое сократилось число природных пожаровСмотреть фотографии
19:13
Энергетики обесточат дома в 4 районах Волгограда 11 апреляСмотреть фотографии
19:04
В проигрыше волгоградского «Ротора» клубу из Краснодара обвинили феюСмотреть фотографии
18:48
Матч волгоградского «Ротора» и «Краснодара-2» закончился потасовкой и кровьюСмотреть фотографии
18:07
В Волжском с 15 апреля подорожает проезд на общественном транспортеСмотреть фотографии
17:41
Волонтеры «эвакуируют» выпавших из гнезд бельчат на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:57
В реанимации от COVID-19 умер 40-летний волгоградецСмотреть фотографии
16:20
Юная волгоградка восхитила Родригеза и Тодоренко стрельбой по карамелькамСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде магазины «МАН» перестали работать по ночамСмотреть фотографии
15:47
Заросшее камышом поле выгорело возле кладбища в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде «Ротор» сразится с клубом «Краснодар-2»Смотреть фотографии
14:19
В Волгограде домашняя собака от голода ела окуркиСмотреть фотографии
13:53
Дело в трубе: под Волгоградом сборщика металлолома осудили за «кражу» ржавой трухиСмотреть фотографии
13:23
Стало известно состояние пешеходов после ДТП у «Пирамиды» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:54
У 620 волгоградцев обнаружили рак с начала текущего годаСмотреть фотографии
12:39
В Волгоградской области «замерло» число заболевших COVID-19Смотреть фотографии
11:56
В Волгограде вагону трамвая на подземной станции проломило стеклоСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде у ТРЦ «Пирамида» сбили двух пешеходовСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде в ДТП от удара фуры опрокинулась «Газель»Смотреть фотографии
10:56
Уровень воды падает в реках Терса и Бузулук в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:32
Ольга Бузова тайно прилетела в Волгоград и рассказала о веселящем газеСмотреть фотографии
10:04
Волгоградские ученые разрабатывают препараты против старенияСмотреть фотографии
09:34
Месторождение известняков и доломитов в Волгоградской области выставят на торгиСмотреть фотографии
09:04
Выставка суккулентов открылась в ботсаду под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:29
Атмосферный фронт принесет в Волгоградскую область ливни и похолоданиеСмотреть фотографии
07:59
На 1,5 часа задерживается утренний рейс Москва — ВолгоградСмотреть фотографии
19:31
В Волгограде возбудили дело на чиновников после скандала с выбором УК для многоэтажкиСмотреть фотографии
18:30
В волгоградском парке прошел день фамильных посадокСмотреть фотографии
18:10
Прожившую неделю в запертой квартире девочку выписали из волжской больницыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 