Сегодня, 10 апреля, на послематчевой пресс-конференции по итогам встречи «Ротора» и клуба «Краснодар-2» тренер волгоградцев рассказал, как команда будет побеждать и почему ему без разницы с кем биться — с аутсайдерами или топами турнирной таблицы. Сегодняшняя встреча завершилась поражением волгоградских футболистов со счетом 1:2.

Первым слово взял старший тренер ФК «Краснодар-2» Александр Хромыков. Наставник гостей отметил, что «Ротор», несмотря на поражение, оказывал серьезное давление на его подопечных.

— Для нас это очень сложный выезд. Тяжело было в начале и концовках таймов. «Ротор» оказывал колоссальное давление на наши ворота, но мы, надо сказать, хорошо отвечали на каждый острый выпад, отреагировали забитым вторым голом, но концовка для нас вышла очень сложной.

В целом Хромыков остался доволен результатом. С его слов, ребята показали хороший футбол и получили необходимый опыт.

— Мы укрепляли игру на «втором этаже». Мы, наверное, дотерпели и заслужили эти три очка, — подытожил наставник краснодарцев.





На вопрос журналистов о возникшей после финального свистка стычке между футболистами Хромыков ответил просто: «Не знаю, с чьей стороны, кто провоцировал. Это эмоции, наверное, они украшают футбол для зрителя, но игрокам надо держать себя в руках».

На прощание тренер клуба из Краснодара пожелал волгоградцам успеха.

— Я хотел бы, чтобы у клуба «Ротор» все сложилось хорошо. Знаю, что вы сейчас в непростой ситуации, но я надеюсь, что вы достойно из нее выйдете и у этого города будет команда в большом футболе.

Также гость из Краснодара отметил тренерскую работу Артему Куликова. Хромыков уверен — наставник сине-голубых не боится быть гибким, постоянно меняет схемы, расстановки игроков, но все же ожидалось, что волгоградская команда покажет настоящий характер.

— Какие сильные стороны у «Ротора»? Это стандарты, подачи с фланга, быстрый переход из обороны в атаку, но сегодня было все немножко по-другому.





Артем Куликов выглядел не таким бодрым, как его коллега, но все же нашел в себе силы ответить на вопросы журналистов.

— Сложная игра для обеих команд. Мы свои моменты, к сожалению, не реализовали. Соперник, надо отметить, быстрая техничная команда. Мы предполагали сыграть на ответных атакующих действиях.

Куликов посетовал на то, что в игре «Ротора» было много технического брака, неуверенности и в целом, результат абсолютно неприемлем для волгоградских футболистов.

На вопрос из зала, что происходит с сине-голубыми в середине таймов, если начало и концовку они с горем пополам, но тянут, Куликов заявил следующее: «Ситуация такая, что мы находимся в зоне вылета, отсюда идет некоторая неуверенность, ребята в некоторых моментах перестраховываются, а надо забивать голы».

— Исправлять можно одним способом. Это выходить на следующий матч и играть на победу. Добиваться ее. Другого пути нет.

На замечание журналистов, что следующий матч будет с одним из лидеров турнирной таблицы — клубом «Торпедо» — Куликов как отрезал: «Да нам какая разница, что «Торпедо», что «Нефтехимик», за любую команду дают три очка».

Следующий матч состоится в субботу, 16 апреля, в Москве. Фанаты «Ротора» сегодняшнее поражение своей команды склонны списывать на фею.