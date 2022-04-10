Матч волгоградского «Ротора» и «Краснодара-2» закончился потасовкой и кровью





«Ротор» на «Волгоград-Арене» сегодня, 10 апреля уступил клубу из Краснодара в матче 32-ого тура первенства ФНЛ – 1:2. При этом болельщики волгоградской команды, которых сегодня было на трибунах рекордно много - 5026 человек - надеялись совсем на другой исход встречи. Ведь "Краснодар-2", которым, кстати, одно время руководил нынешний главный тренер "Ротора" Артем Куликов, покинули все опытные легионеры, и клуб доукомплектовали игроками из юношеской команды. Однако победы не получилось, хотя у "Ротора" были шансы закончить матч совсем с другим счетом.







Как сообщает ИА «Высота 102», на 10-ой минуте встречи гости организовали атаку, в ходе которой футболист краснодарцев, оставшись без сопротивления со стороны обороны волгоградской команды, пробил издалека по воротам «Ротора». Однако голкипер Дмитрий Терновский контролировал полёт мяча и спокойно смог зафиксировать мяч в руках. Хозяева ответили своим созданным моментом на 23-ой минуте, когда сине-голубые выбежали в контратаку, в ходе которой защитник Аслан Дудиев пробил в створ ворот краснодарской команды, но гостей спас вратарь.







На 26-ой минуте шанс выйти вперёд в матче снова получил «Краснодар-2». Гости сумели развить атаку, по ходу которой краснодарский футболист нанес удар метров с 15-ти, однако мяч разминулся со штангой в нескольких сантиметрах. Впрочем, гости сумели выйти вперёд на 36-ой минуте. Игрок краснодарского клуба нанёс обводящий удар по воротам хозяев поля, в результате которого мяч оказался в сетке и счёт в матче был открыт. Однако ответ сине-голубых не заставил себя долго ждать и уже на 41-ой минуте волгоградцы получили право на исполнение пенальти. Форвард хозяев Роман Минаев вошёл в чужую штрафную, где ему, по мнению главного арбитра встречи, краснодарский футболист нанёс удар по опорной ноге, в результате чего был назначен одиннадцатиметровый удар, который успешно был реализован полузащитником "Ротора" Андреа Чукановым.







В начале второго тайма «Ротор» упустил отличный шанс выйти вперед. Роман Минаев вышел один на один с вратарем гостей, но пробил в штангу. И вместо забитого гола волгоградцы получили пропущенный – футболист «Краснодара-2» выиграл верховую игру и отправил мяч головой в сетку ворот. После этого «Ротор» всеми силами пошел отыгрываться, усилив давление на оборону гостей. Однако явная возможность сравнять счет появилась у волгоградцев только в компенсированное время. Азат Байрыев сумел пробить по воротам краснодарцев, но мяч пролетел чуть выше перекладины.



Эмоции после трудного матча так зашкалили, что после финального свистка на поле случился "замес" - игроки двух клубов передрались. В ситуацию пришлось вмешиваться тренерам и судье. Волгоградский футболист Аслан Дудиев уже после матча получил желтую карточку. А один из игроков "Краснодара-2" вытирал кровь с головы.

