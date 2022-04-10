Спорт

Матч волгоградского «Ротора» и «Краснодара-2» закончился потасовкой и кровью

Спорт 10.04.2022 18:48
10.04.2022 18:48


«Ротор» на «Волгоград-Арене» сегодня, 10 апреля уступил клубу  из Краснодара в матче 32-ого тура первенства ФНЛ – 1:2. При этом болельщики волгоградской команды, которых сегодня было на трибунах рекордно много - 5026 человек -  надеялись совсем на другой исход встречи. Ведь "Краснодар-2", которым, кстати, одно время руководил нынешний главный тренер "Ротора" Артем Куликов, покинули все опытные легионеры, и клуб  доукомплектовали игроками из юношеской команды. Однако победы не получилось, хотя у "Ротора" были шансы закончить матч совсем с другим счетом.

Как сообщает ИА «Высота 102»,  на 10-ой минуте встречи гости организовали атаку, в ходе которой футболист краснодарцев, оставшись без сопротивления со стороны обороны волгоградской команды, пробил издалека по воротам «Ротора».  Однако голкипер Дмитрий Терновский контролировал полёт мяча и спокойно смог зафиксировать мяч в руках. Хозяева ответили своим созданным моментом на 23-ой минуте, когда сине-голубые выбежали в контратаку, в ходе которой защитник Аслан Дудиев пробил в створ ворот краснодарской команды, но гостей спас вратарь.

На 26-ой минуте шанс выйти вперёд в матче снова получил «Краснодар-2». Гости сумели развить атаку, по ходу которой краснодарский футболист нанес  удар метров с 15-ти, однако мяч разминулся со штангой в нескольких сантиметрах. Впрочем, гости сумели выйти вперёд на 36-ой минуте. Игрок краснодарского клуба нанёс обводящий удар по воротам хозяев поля, в результате которого мяч оказался в сетке и счёт в матче был открыт. Однако ответ сине-голубых не заставил себя долго ждать и уже на 41-ой минуте волгоградцы получили право на исполнение пенальти. Форвард хозяев Роман Минаев вошёл в чужую штрафную, где ему, по мнению главного арбитра встречи,  краснодарский футболист нанёс удар по опорной ноге, в результате чего был назначен одиннадцатиметровый удар, который успешно был реализован полузащитником "Ротора" Андреа Чукановым.

В начале второго тайма «Ротор» упустил отличный шанс выйти вперед. Роман Минаев вышел один на один с вратарем гостей, но пробил в штангу. И вместо забитого гола волгоградцы получили пропущенный – футболист «Краснодара-2» выиграл верховую игру и отправил мяч головой в сетку ворот. После этого «Ротор» всеми силами пошел отыгрываться, усилив давление на оборону гостей. Однако явная возможность сравнять счет появилась у волгоградцев только в компенсированное время. Азат Байрыев сумел пробить по воротам краснодарцев, но мяч пролетел чуть выше перекладины.

Эмоции после трудного матча так зашкалили, что после финального свистка на поле случился "замес" - игроки двух клубов передрались. В ситуацию пришлось вмешиваться тренерам и судье. Волгоградский футболист  Аслан Дудиев уже после матча получил желтую карточку. А один из игроков "Краснодара-2" вытирал кровь с головы.

Таким образом, «Ротор» не смог повторить успех, как в прошлом туре в матче с «КАМАЗом», и остался после поражения на 18-ом месте. Болельщики традиционно эмоционально отреагировали на проигрыш волгоградского клуба. А после потасовки, которая произошла на поле стадиона, в соцсетях появились ироничные комментарии, мол, в следующий раз болельщики отлупят уже футболистов "Ротора". Как говорится, есть, за что...

Фото: скриншоты видео "Единый фан-портал ФК "Ротор"/ВКонтакте.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Спорт
10.04.2022 20:51
Спорт 10.04.2022 20:51

0
Далее
Спорт
10.04.2022 19:04
Спорт 10.04.2022 19:04

0
Далее
Спорт
10.04.2022 15:18
Спорт 10.04.2022 15:18

0
Далее
Спорт
06.04.2022 20:35
Спорт 06.04.2022 20:35

0
Далее
Спорт
05.04.2022 13:41
Спорт 05.04.2022 13:41

0
Далее
Спорт
05.04.2022 12:35
Спорт 05.04.2022 12:35

0
Далее
Спорт
03.04.2022 15:55
Спорт 03.04.2022 15:55

0
Далее
Спорт
03.04.2022 11:42
Спорт 03.04.2022 11:42

0
Далее
Спорт
02.04.2022 17:14
Спорт 02.04.2022 17:14

0
Далее
Спорт
29.03.2022 19:56
Спорт 29.03.2022 19:56

0
Далее
Спорт
26.03.2022 18:15
Спорт 26.03.2022 18:15

0
Далее
Спорт
25.03.2022 15:25
Спорт 25.03.2022 15:25

0
Далее
Спорт
23.03.2022 10:05
Спорт 23.03.2022 10:05

0
Далее
Спорт
21.03.2022 16:35
Спорт 21.03.2022 16:35

0
Далее
Спорт
19.03.2022 16:18
Спорт 19.03.2022 16:18

0
Далее

Лента новостей

20:51
«Другого пути нет»: тренер волгоградского «Ротора» рассказал, как будет выигрыватьСмотреть фотографии
19:34
В Волгоградской области за 10 лет втрое сократилось число природных пожаровСмотреть фотографии
19:13
Энергетики обесточат дома в 4 районах Волгограда 11 апреляСмотреть фотографии
19:04
В проигрыше волгоградского «Ротора» клубу из Краснодара обвинили феюСмотреть фотографии
18:48
Матч волгоградского «Ротора» и «Краснодара-2» закончился потасовкой и кровьюСмотреть фотографии
18:07
В Волжском с 15 апреля подорожает проезд на общественном транспортеСмотреть фотографии
17:41
Волонтеры «эвакуируют» выпавших из гнезд бельчат на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:57
В реанимации от COVID-19 умер 40-летний волгоградецСмотреть фотографии
16:20
Юная волгоградка восхитила Родригеза и Тодоренко стрельбой по карамелькамСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде магазины «МАН» перестали работать по ночамСмотреть фотографии
15:47
Заросшее камышом поле выгорело возле кладбища в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде «Ротор» сразится с клубом «Краснодар-2»Смотреть фотографии
14:19
В Волгограде домашняя собака от голода ела окуркиСмотреть фотографии
13:53
Дело в трубе: под Волгоградом сборщика металлолома осудили за «кражу» ржавой трухиСмотреть фотографии
13:23
Стало известно состояние пешеходов после ДТП у «Пирамиды» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:54
У 620 волгоградцев обнаружили рак с начала текущего годаСмотреть фотографии
12:39
В Волгоградской области «замерло» число заболевших COVID-19Смотреть фотографии
11:56
В Волгограде вагону трамвая на подземной станции проломило стеклоСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде у ТРЦ «Пирамида» сбили двух пешеходовСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде в ДТП от удара фуры опрокинулась «Газель»Смотреть фотографии
10:56
Уровень воды падает в реках Терса и Бузулук в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:32
Ольга Бузова тайно прилетела в Волгоград и рассказала о веселящем газеСмотреть фотографии
10:04
Волгоградские ученые разрабатывают препараты против старенияСмотреть фотографии
09:34
Месторождение известняков и доломитов в Волгоградской области выставят на торгиСмотреть фотографии
09:04
Выставка суккулентов открылась в ботсаду под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:29
Атмосферный фронт принесет в Волгоградскую область ливни и похолоданиеСмотреть фотографии
07:59
На 1,5 часа задерживается утренний рейс Москва — ВолгоградСмотреть фотографии
19:31
В Волгограде возбудили дело на чиновников после скандала с выбором УК для многоэтажкиСмотреть фотографии
18:30
В волгоградском парке прошел день фамильных посадокСмотреть фотографии
18:10
Прожившую неделю в запертой квартире девочку выписали из волжской больницыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 