В проигрыше волгоградского «Ротора» клубу из Краснодара обвинили фею

Девушка в золотистом платье со шлейфом и короной посетила сегодняшний матч на «Волгоград Арене», где «Ротор» играл с «Краснодаром-2». Как сообщает ИА «Высота 102», необычная болельщица, которая пришла на игру в одиночестве, привлекла внимание многих зрителей.
Некоторые предположили, что девушка таким образом хотела «хайпануть», некоторые обвинили ее в проигрыше волгоградцев – мол, глазели на нее не только болельщики, но и футболисты «Ротора».
Между тем, волгоградка в наряде феи пообещала, что придет и на следующую игру. Может, в следующий раз ее визит принесет «Ротору» победу.
Фото: Единый фан-портал болельщиков "Ротора"/ ВКонтакте.