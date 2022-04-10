Спорт

В проигрыше волгоградского «Ротора» клубу из Краснодара обвинили фею

Спорт 10.04.2022 19:04
10.04.2022 19:04


Девушка в золотистом платье со шлейфом и короной посетила сегодняшний матч на «Волгоград Арене», где «Ротор» играл с «Краснодаром-2». Как сообщает ИА «Высота 102», необычная болельщица, которая пришла на игру в одиночестве, привлекла внимание многих зрителей.

Некоторые предположили, что девушка таким образом хотела «хайпануть», некоторые обвинили ее в проигрыше волгоградцев – мол, глазели на нее не только болельщики, но и футболисты «Ротора».

Между тем, волгоградка в наряде феи пообещала, что придет и на следующую игру. Может, в следующий раз ее визит принесет «Ротору» победу.
Фото: Единый фан-портал болельщиков "Ротора"/ ВКонтакте.

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