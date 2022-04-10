В Волгограде «Ротор» сразится с клубом «Краснодар-2»

Сегодня, 10 апреля, в 16.00 «Ротор» встретится на стадионе «Волгоград Арена» с футбольным клубом «Краснодар-2». Ранее сине-голубые на выезде обыграли «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счетом 2:0.

Сейчас подопечные Артема Куликова находятся на 18-й строчке турнирной таблицы с 30 очками в активе. Краснодарские футболисты занимают 12-е место. Команде удалось набрать 42 очка. У гостей ровно в два раза больше побед.

Ранее болельщики волгоградской команды снова потребовали отставки руководства клуба после поражению «Велесу». При этом главный тренер сине-голубых на встрече с фанатами пообещал, что клуб останется в ФНЛ.