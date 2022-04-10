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В Волжском с 15 апреля подорожает проезд на общественном транспорте

Полезно знать 10.04.2022 18:07
10.04.2022 18:07


С 15 апреля в Волжском Волгоградской области грядет очередное повышение стоимости проезда. Станут дороже и проездные для различных категорий населения.

— С 15 апреля стоимость проезда на автомобильном и наземном электрическом транспорте, а также провоза одного места багажа независимо от расстояния в границах Волжского установить в размере 30 рублей за одну поездку с правом пересадки на другой маршрут или транспорт в течение часа с момента начала поездки (кроме пересадки на идентичный маршрут одного вида транспорта), — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст распоряжения профильного комитета администрации Волжского. 

Как уточняется в документе, длительность поездки будут проверять по кассовому чеку полученному при первой оплате. Ранее за проезд жители города-спутника платили 25 рублей. 

С 15 апреля меняется и стоимость проездных для разных категорий граждан. Цена проездного на месяц на два вида транспорта (трамвай и автобус) теперь составит для учащегося 395 рублей (вместо прежних 330), для студента 775 рублей (вместо привычных 645). 

Льготный проездной на трамвай и автобус сроком на месяц обойдется льготнику (пенсионеру или инвалиду) в 900 рублей (ранее 750), единый для всех пассажиров месячный проездной на два вида транспорта — в 1500 рублей (вместо 1250). 

Предыдущие изменения действовали с 1 ноября 2021 года. Нетрудно подсчитать, что до нового повышения цен на проезд прошло всего 5,5 месяца. 

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