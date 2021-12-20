Общество 20.12.2021 17:44
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20.12.2021 17:44
С 1 января 2022 года в общественном транспорте Волгограда вырастет плата за проезд. Депутаты городской думы сегодня одобрили проект решения о внесении изменений в действующий нормативный акт, устанавливающий тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам для населения на территории Волгограда.
Так, с нового года в городе вводится единая стоимость проезда по карте "Волна" - размер оплаты на автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах приравнивается к стоимости проезда на скоростном трамвае и составит 23 рубля. Таким образом, при оплате картой "Волна" стоимость проезда на линии СТ не изменяется, на остальных муниципальных маршрутах - увеличивается на 3 рубля.
Для пассажиров, осуществляющих оплату проезда банковской картой, стоимость с 1 января также увеличивается на 3 рубля - с 25 до 28 рублей. Для тех, кто оплачивает проезд наличными деньгами, - на 5 рублей (с 25 до 30 рублей).
В гордуме отметили, что это первое за три года изменение тарифов на проезд в общественном транспорте в Волгограде. Решение продиктовано инфляционными процессами и ростом потребительских цен на топливо и энергоресурсы.
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