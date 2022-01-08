В Волгоградской области подорожает проезд на пригородных и дачных автобусах

Общество 08.01.2022 17:07
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08.01.2022 17:07
Стоимость проезда на пригородных автобусных маршрутах, которые обслуживает спасенное от банкротства ГУП ВО «Волгоградавтотранс», вырастет с 10 января. Поездка из Волгограда в близлежащие поселки и дачные массивы станет дороже на 5 рублей, цена билета составит 35 рублей. На некоторых маршрутах, в частности, №104 (г. Волгоград (2-e проходные ВСПКЗ) - с. Солянка), проезд подорожает до 62 рублей, о чем предупредили постоянных пассажиров.
На официальном сайте «Волгоградавтотранс» информации об изменениях стоимости поездок нет. Последние сведения, касающиеся цен на проезд, относятся к марту 2021 года.
В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области пояснили, что стоимость проезда на пригородных автобусах варьируется и зависит от дальности расстояния от Волгограда до конкретного населенного пункта. «При этом действующие цены за поездку в пригородном транспорте [обслуживаемом ГУП ВО «Волгоградавтотранс»] не превышают лимитов, установленных комитетом тарифного регулирования. Добавим, что на всех маршрутах, как и прежде, продолжают действовать социальные проездные билеты для определенных категорий граждан, стоимость которых не изменилась», – прокомментировали в облкомдортрансе.
Напомним, с 1 января 2022 года в Волгограде подорожал проезд на городском общественном транспорте – при оплате наличными одна поездка теперь стоит 30 рублей. При безналичной оплате билет дешевле, для тех, кто пользуется транспортной картой «скидка» составляет 7 рублей. В Волжском проезд на автобусах и трамваях подорожал на 5 рублей еще в ноябре 2021 года, подняли цены и маршрутчики. При этом волжанам грозит транспортный коллапс из-за судебных тяжб между комитетом благоустройства и дорожного хозяйства Волжского и Волгоградским управлением антимонопольной службы.
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