В Волгоградской области подорожает проезд на пригородных и дачных автобусах





Стоимость проезда на пригородных автобусных маршрутах, которые обслуживает спасенное от банкротства ГУП ВО «Волгоградавтотранс», вырастет с 10 января. Поездка из Волгограда в близлежащие поселки и дачные массивы станет дороже на 5 рублей, цена билета составит 35 рублей. На некоторых маршрутах, в частности, №104 (г. Волгоград (2-e проходные ВСПКЗ) - с. Солянка), проезд подорожает до 62 рублей, о чем предупредили постоянных пассажиров.

На официальном сайте «Волгоградавтотранс» информации об изменениях стоимости поездок нет. Последние сведения, касающиеся цен на проезд, относятся к марту 2021 года.

В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области пояснили, что стоимость проезда на пригородных автобусах варьируется и зависит от дальности расстояния от Волгограда до конкретного населенного пункта. «При этом действующие цены за поездку в пригородном транспорте [обслуживаемом ГУП ВО «Волгоградавтотранс»] не превышают лимитов, установленных комитетом тарифного регулирования. Добавим, что на всех маршрутах, как и прежде, продолжают действовать социальные проездные билеты для определенных категорий граждан, стоимость которых не изменилась», – прокомментировали в облкомдортрансе.