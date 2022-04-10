У 620 волгоградцев обнаружили рак с начала текущего года



Злокачественные новообразования выявили у 620 жителей Волгоградской области, обратившихся в Центры амбулаторной онкопомощи (ЦАОП) в 2022 году. В половине случаев врачи диагностировали рак на начальной стадии. Всего с 1 января в ЦАОП впервые пришли 3,4 тысячи человек с жалобами на плохое самочувствие, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

С начала года через руки онкологов прошли 24,5 тысячи пациентов с подозрением на новообразования и ранее выявленными опухолями. В ЦАОП на базе Урюпинской, Палласовской, Калачевской ЦРБ и городской больницы №3 в Волжском, которые открылись в начале 202 года, обследовали 4,7 тысяч жителей.

Химиотерапию в ЦАОП в условиях дневного стационара в январе-марте получили 1,2 тысячи пациентов. С начала 2019 года, когда в Волгоградской области начал работать первый ЦАОП, онкобольные прошли 6,5 тысяч курсов лечения химиотерапевтическими препаратами.