Здравоохранение

У 620 волгоградцев обнаружили рак с начала текущего года

Здравоохранение 10.04.2022 12:54
10.04.2022 12:54


Злокачественные новообразования выявили у 620 жителей Волгоградской области, обратившихся в Центры амбулаторной онкопомощи (ЦАОП) в 2022 году. В половине случаев врачи диагностировали рак на начальной стадии. Всего с 1 января в ЦАОП впервые пришли 3,4 тысячи человек с жалобами на плохое самочувствие, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

С начала года через руки онкологов прошли 24,5 тысячи пациентов с подозрением на новообразования и ранее выявленными опухолями. В ЦАОП на базе Урюпинской, Палласовской, Калачевской ЦРБ и городской больницы №3 в Волжском, которые открылись в начале 202 года, обследовали 4,7 тысяч жителей.

Химиотерапию в ЦАОП в условиях дневного стационара в январе-марте получили 1,2 тысячи пациентов. С начала 2019 года, когда в Волгоградской области начал работать первый ЦАОП, онкобольные прошли 6,5 тысяч курсов лечения химиотерапевтическими препаратами.

Развитие онкослужбы в Волгоградской области проводится в рамках регпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». С 2017 года на базе Волгоградского онкодиспансера работает единственный в ЮФО профильный Центр реабилитации. В мае 2022 года достроят новый лечебно-диагностический корпус. До 2024 года в онкодиспансер привезут более 250 единиц нового оборудования на сумму 3,5 млрд рублей. В прошлом году в Урюпинске начали строить новую поликлинику областного онкодиспансера.

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