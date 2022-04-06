Расследования

Толпа продавцов напугала мужчину, решившего вскрыть «Золотой ларец» под Волгоградом

Расследования 06.04.2022 12:31
06.04.2022 12:31


Безуспешной оказалась  попытка  неизвестного мужчины ограбить 6 апреля ювелирный магазин «Золотой ларец» в городе Новоаннинском Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный главк МВД, вооруженного мужчину спугнули сотрудники салона. 

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщение о разбойном нападении на магазин поступило в среду утром. 

— Неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, находясь в помещении торгового объекта, пытался похитить ювелирные украшения, — рассказали информагентству в пресс-службе региональной полиции. — Женщина-продавец и работники соседней торговой точки свидетели происходящего, оказали активное сопротивление, сумели завладеть оружием и попытались задержать злоумышленника.

Несмотря на напор продавцов,  злоумышленнику удалось вырваться от них и скрыться. Сейчас месте происшествия работает следственно-оперативная группа, следователями возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Как сообщают авторы телеграм-канала «Новоаннинский сегодня», грабитель был в черной медицинской маске. 

— Очевидцы слышали даже стрельбу, — уточняют авторы телеграм-канала. 

На вид несостоявшемуся грабителю 30-35 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения. Был одет в черную матерчатую куртку и темные синие джинсы, на голове черная шапка. 

Фото: телеграм-канал "Новоаннинский сегодня" / t.me/nanna34

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