Толпа продавцов напугала мужчину, решившего вскрыть «Золотой ларец» под Волгоградом

Безуспешной оказалась попытка неизвестного мужчины ограбить 6 апреля ювелирный магазин «Золотой ларец» в городе Новоаннинском Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный главк МВД, вооруженного мужчину спугнули сотрудники салона.

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщение о разбойном нападении на магазин поступило в среду утром.

— Неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, находясь в помещении торгового объекта, пытался похитить ювелирные украшения, — рассказали информагентству в пресс-службе региональной полиции. — Женщина-продавец и работники соседней торговой точки — свидетели происходящего, оказали активное сопротивление, сумели завладеть оружием и попытались задержать злоумышленника.

Несмотря на напор продавцов, злоумышленнику удалось вырваться от них и скрыться. Сейчас месте происшествия работает следственно-оперативная группа, следователями возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Как сообщают авторы телеграм-канала «Новоаннинский сегодня», грабитель был в черной медицинской маске.

— Очевидцы слышали даже стрельбу, — уточняют авторы телеграм-канала.

На вид несостоявшемуся грабителю 30-35 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения. Был одет в черную матерчатую куртку и темные синие джинсы, на голове черная шапка.

Фото: телеграм-канал "Новоаннинский сегодня" / t.me/nanna34