Задержание изрезавшего таксиста волгоградца попало на видео

Расследования 01.04.2022 13:23
01.04.2022 13:23
Кадры задержания подозреваемого в нападении на водителя такси опубликовала полиция. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, ранее судимый 42-летний мужчина, который находился в состоянии опьянения, был задержан на федеральной трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский.
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», в Суровикинском районе накануне пассажир под угрозой ножа завладел машиной «Шевроле Авео» 72-летнего таксиста, при этом нанес пожилому мужчине несколько ударов холодным оружием в грудь. К счастью, водитель смог добраться до ближайшего хутора, где ему оказали помощь и вызвали полицию.
На видео задержанный признается, что он употребил самогон и напал на таксиста.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области.
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