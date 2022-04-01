Задержание изрезавшего таксиста волгоградца попало на видео















Кадры задержания подозреваемого в нападении на водителя такси опубликовала полиция. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, ранее судимый 42-летний мужчина, который находился в состоянии опьянения, был задержан на федеральной трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», в Суровикинском районе накануне пассажир под угрозой ножа завладел машиной «Шевроле Авео» 72-летнего таксиста, при этом нанес пожилому мужчине несколько ударов холодным оружием в грудь. К счастью, водитель смог добраться до ближайшего хутора, где ему оказали помощь и вызвали полицию.

На видео задержанный признается, что он употребил самогон и напал на таксиста.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области.