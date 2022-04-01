В Волгоградской области чудесным образом удалось спастись 72-летнему мужчине, на которого в лесопосадке с ножом набросился пассажир. Получив многочисленные ножевые ранения, пенсионер вырвался из рук преступника и добежал до ближайшего хутора. О совершенном в Суровикинском районе преступлении 1 апреля ИА «Высота 102» рассказали в СУ СК России по Волгоградской области.

Покушение а мужчину, занимавшегося частным извозом, произошло под Волгоградом 31 марта.

— Следствием установлено, что 72-летний пенсионер, проживающий в городе Суровикино, подрабатывал частным извозом. 31 марта 2022 года к нему обратился 42-летний местный житель с просьбой отвезти его из города в Суровикино в хутор Стариковский Суровикинского района Волгоградской области, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. — При этом, не доезжая около 1 километра до хутора, подозреваемый попросил пенсионера остановить автомобиль в лесном массиве под предлогом того, что туда должны приехать его друзья. После этого находясь на заднем пассажирском сидении, злоумышленник достал раскладной нож и попытался ударить им в горло потерпевшего.

От первого удара пожилому водителю удалось увернуться. Но следом за ним последовали новые.

— Между мужчинами началась борьба, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область груди. Затем злоумышленник покинул салон автомобиля и вытащил из него пенсионера, после чего продолжил наносить ему телесные повреждения, — уточняет представитель регионального управления СКР.

Вырвавшись из рук злоумышленника, пенсионер смог добежать до ближайшего хутора, где ему оказали помощь и взывали полицию. Преступник тем временем угнал машину, а заодно и прикарманил 13 тысяч, находившиеся в салоне.

— Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на федеральной трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский, В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор закрепление доказательственной базы. — сообщает Дарья Буянова. — В отношении злоумышленника судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

42-летнего мужчину обвиняют по статьям УК РФ о покушении на убийство, сопряженном с разбоем, и в вооруженном разбое.