Расследования

Мать опознала найденную мертвой под Волгоградом 15-летнюю школьницу

Расследования 30.03.2022 15:24
30.03.2022 15:24


В Камышинском районе Волгоградской области завершена процедура опознания пропавшей 13 января школьницы. Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, мать подтвердила, что найденное недалеко от села Чухонаставка тело девочки-подростка принадлежит ее дочери. 

— Тело девочки было обнаружено в четырех километрах от ее родного села, — сообщил собеседник информагентства. — Причины смерти будут названы по итогам экспертизы.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле подростка не обнаружено. Ранее сообщалось, что в уличном туалете не территории села Чухонаставка был обнаружен портфель школьницы. В нем кроме учебных принадлежностей сотрудниками правоохранительных органов был найден личный дневник. В нем девочка сообщала о желании покинуть населенный пункт и отправиться в Меловые горы. 

— Следствием были допрошены близкие, педагоги и другие знавшие девочку лица, изъяты и изучены личные вещи ребенка, сообщают в СК России. — Совокупность полученных данных указывает на то, что девочка самостоятельно и целенаправленно покинула место жительства в направлении, где позднее было обнаружено ее тело. Предварительно, смерть наступила в результате переохлаждения, видимые следы, указывающие на криминальный характер смерти, отсутствуют. В настоящее время следствием назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Продолжаются следственные действия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что поисками девочки в Камышинском районе сразу после ее исчезновения занимались полицейские, сотрудники МЧС, следователи и многочисленные волонтеры из разных регионов России. Поиски осложнялись погодными условиями - обильными снегопадами и сильным ветром.  

О том, что тело ребенка найдено, стало известно накануне, 29 марта. 

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