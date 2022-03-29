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Пропавшую в январе школьницу Айлиту нашли мертвой под Волгоградом

Главное 29.03.2022 12:39
29.03.2022 12:39


В Волгоградской области завершились поиски пропавшей 13 января 15-летней школьницы Айлиты Ли. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 29 марта, в Камышинском районе обнаружено тело подростка. 

— На данный момент можем только подтвердить факт гибели девочки, — сообщили информагентству в правоохранительных органах. — Все подробности будут озвучены позже.

По предварительным данным, тело Айлиты найдено в ходе поисков, которые не прекращались в Камышинском районе с 13 января. В тот день девочка отправилась в школу в селе Чухонаставка в Камышинском районе и бесследно исчезла. С заявлением в полицию обратилась бабушка школьницы. 14 января возбуждено уголовное дело об убийстве. Девочку искали почти две недели несколько сотен человек, включая волонтеров, но так и не нашли. К поискам подключились волонтеры из других регионов России. 

В деле практически отсутствовали существенные зацепки, кроме найденного в уличном туалете в Чухонастовке школьного ранца девочки-подростка и рассказа водителя хлебовозки — именно он последним видел школьницу. Глава СКР Александр Бастрыкин ранее поручил передать уголовное дело в центральный аппарат СК России «для более эффективного расследования».  

Как удалось выяснить журналистам ИА «Высота 102», тело девочки обнаружили в окрестностях ее родного села Чухонастовка. Ранее в найденном портфеле школьницы следствие обнаружило дневник Айлиты. В нем подросток сообщала о желании уйти в Меловые горы рядом с селом.  

В следственных органах не для публикации сообщали, что шансы найти девочку живой минимальны — в Волгоградской области январь и февраль выдались достаточно снежными. Из-за непогоды поиски пропавшей Айлиты временно приостанавливались

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области. 

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