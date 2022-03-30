Как выбрать криптовалютную биржу

Полезно знать 30.03.2022 12:53 Реклама
30.03.2022 12:53 Реклама
Криптовалюты имеют крайне волатильный и спекулятивный характер, поэтому инвестирование несет в себе торговые риски. Риски другого вида связанны с платформой, на которой происходят торги, поэтому безопасность должна быть приоритетным фактором при выборе биржи. При этом важно учитывать, какие меры площадка принимает для защиты пользовательских активов и данных. Рассмотрим основные аспекты выбора лучшей криптобиржи.
Что такое биржа криптовалют
Криптобиржа представляет собой платформу, на которой люди могут покупать и продавать цифровые активы, такие как Bitcoin или Ethereum. При этом можно как обменивать одну криптовалюту на другую, так и задействовать фиатные деньги (рубли, доллары, евро). На основании спроса и предложения каждая биржа формирует рыночный курс той или иной монеты.
На что обращать внимание при выборе биржи
Если зайти на сайты различных агрегаторов и мониторингов информации о криптовалютных площадках, то можно заметить, что несколько из них почти везде стоят в лидерах. Это само по себе уже говорит о качестве, но для более осознанного выбора проведите небольшое исследование каждой из понравившихся платформ.
Специалисты портала Profinvestment.com советуют учитывать следующие факторы:
• Безопасность. Проверьте с помощью поисковиков репутацию биржи – были ли взломы за время ее работы, как руководители решали проблемы, какие меры безопасности принимаются для защиты пользовательских монет и данных.
• Комиссии. На разных биржах структура комиссий может отличаться. Многие площадки предоставляют скидки за большие объемы торгов или за владение их собственными биржевыми токенами. Также обращайте внимание на комиссии за ввод/вывод средств.
• Интерфейс и удобство. Большинство бирж похожи друг на друга, хотя некоторые функциональные возможности могут быть устроены по-разному. Какие-то сервисы чрезвычайно просты и интуитивно понятны, поэтому подходят для новичков, а какие-то ориентируются на профессионалов и имеют более сложный интерфейс.
В заключение – еще один совет
Криптобиржи – огромный соблазн для хакеров. К счастью, большая часть (до 95%) средств у бирж обычно хранится на холодных кошельках, но рисковать всё равно не стоит.
Даже на качественной и работоспособной бирже не следует хранить деньги дольше, чем это необходимо. Удерживайте там только те средства, которые нужны для торговли. Неиспользуемые остатки криптовалюты лучше выводить и хранить в личных кошельках.
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