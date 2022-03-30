Расследования 30.03.2022 11:31
30.03.2022 11:31
Виновным в уклонении от призыва на военную службу признан 23-летний житель Фролово Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» во Фроловском городском суде, ему вынесен приговор в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
В суде установлено, что в 2016 году, когда молодому человеку исполнилось 16 лет, его поставили на учет в отделе военного комиссариата города Фролово, Иловлинского, Ольховского и Фроловского районов Волгоградской области. Юноша был признан годным к военной службе с незначительными ограничениями.
В августе 2021 года он получил повестку для прохождения медицинской призывной комиссии 4 октября, но в указанный срок в отдел военного комиссариата не явился. Документы, подтверждающие уважительную причину неявки, он не предоставил. Постановлением военного комиссара молодого человека привлекли к административной ответственности в виде предупреждения. 5 октября 2021 года призывник снова получил повестку о необходимости явки для прохождения медицинского обследования 25 октября. И на этот раз он проигнорировал вызов, что обернулось административным штрафом в размере 1000 рублей. В ноябре история повторилась. Молодой человек снова проигнорировал повестку. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).
Призывник полностью признал вину и согласился с предъявленным ему обвинением.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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