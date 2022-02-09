









Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушал доклад руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Семенова по делу о безвестном исчезновении 15-летней Айлиты Ли и высказал свои замечания. Как сообщает СК РФ, Семенов отчитался о первоначальных поисковых и следственных действиях в рамках расследования этого нашумевшего уголовного дела.





«А.И. Бастрыкин подверг критике доклад территориального подразделения в связи с тем, что на первоначальном этапе не все версии произошедшего были тщательно отработаны, и дал ряд поручений по дальнейшему ходу поисков и расследованию», - говорится в сообщении Следственного комитета. Какие именно детали упустили следователи, не уточняется.

Напомним, Александр Бастрыкин ранее поручил передать уголовное дело, возбужденное после пропажи 15-летней школьницы в Волгоградской области, в Главное следственное управление СК России «для более эффективного расследования»

Айлита Ли пропала 13 января, когда отправилась в школу в селе Чухонаставка в Камышинском районе. Однако до образовательного учреждения она так и не дошла. С заявлением в полицию обратилась бабушка школьницы. В тот же день были организованы поиски подростка, а 14 января было возбуждено уголовное дело об убийстве. Девочку искали почти две недели несколько сотен человек, включая волонтеров, но так и не нашли

Фото и видео: СК РФ.