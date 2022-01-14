Поиски пропавшей под Волгоградом школьницы приостановлены до утра

Расследования 14.01.2022 21:10
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14.01.2022 21:10
Розыск пропавшей в Камышинском районе 15-летней Айлиты Ли пока не дал результатов, поисковая операция приостановлена на ночь и возобновится завтра утром. Полицейские, криминалисты, следователи СУ СКР, добровольцы, сотрудники администрации, МЧС и военные продолжат прочесывать каждый квадратный метр в селе Чухонастовка и его окрестностях, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Напомним, 15-летняя Айлита Ли пропала утром 13 января по пути в школу в селе Чухонастовка Камышинского района. Об исчезновении школьницы в полицию заявила ее бабушка. По факту безвестного исчезновения девочки следственным отделом по городу Камышин СКР по области возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство).
Девочке на вид 15-16 лет, рост 160 см, среднего телосложения, темные волосы ниже пояса, карие глаза. Накануне утром она была одета в оранжевую зимнюю куртку, коричневые сапоги и шапку зеленого цвета. Всех, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам 02, 112, дежурной части МО МВД России «Камышинский» (84457) 2-09-00, дежурной части Главка 30-43-45. Информация также принимается по телефонам: 8-937-724-27-07, 8-995-410-72-95, 8-937-729-87-98.
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