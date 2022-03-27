На Украине погибли еще двое военных из Волгоградской области

Расследования 27.03.2022 14:52
27.03.2022 14:52
Двое жителей Волгоградской области погибли в ходе спецоперации на Украине. Как сообщает ИА «Высота 102», печальная весть пришла в Алексеевский район. Района газета «Прихоперье» опубликовала некролог, в котором сообщается о гибели 28-летнего прапорщика Константина Ваганова. Он был фельдшером мотострелковой роты.Скорбят о гибели еще одного воина и жители Октябрьского района. Похоронка пришла в семью 44-летнего Станислава Кормилина.
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