Суд признал незаконной экологическую экспертизу по скандальной свалке в Волгоградской области

Камышинский городской суд в Волгоградской области признал недействительным приказ об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы по ликвидации свалки в Камышине. Об этом ИА «Высота 102» сообщил заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко.

Приказ под номером № 76 «Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления, а также рекультивации земельного участка, расположенного примерно в 1200 м по направлению на северо-запад от города Камышин Волгоградской области» был подписан Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области еще 23 января 2018 года. Тогда природоохранное ведомство возглавлял Сергей Васильев. Он уволился с должности руководителя территориального управления Росприроднадзора весной 2019 года.

Нарушения при утверждении государственной экспертизы были выявлены уже после увольнения Васильева.

По данным природоохранной прокуратуры, проектной документацией предусматривалось выполнение комплекса работ по рекультивации земель, занятых данной свалкой, а именно, полное удаление массива свалки до грунта естественного происхождения с перемещением отходов и грунтов на лицензированные полигоны.

Однако по факту производились работы по перемещению свалочных масс, что, по сути, сформировало новый объект размещения отходов в этом районе.

Как ранее сообщала «Высота 102», вопросы по ликвидации свалки вблизи Камышина возникли и у силовиков. По данным УФСБ России по Волгоградской области, в ходе работ по ликвидации этого объекта было похищено свыше 197 миллионов рублей. Факт хищения бюджетных средств, выделенных на исполнение регионального проекта «Чистая страна» в рамках нацпроекта «Экология», был выявлен в ходе проведения оперативных и надзорных мероприятий силовиков региона.

Государственный контракт на ликвидацию этой свалки на сумму более 455 миллионов рублей был заключен ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства» с ООО «ГринЛайт». По мере исполнения контракта заказчик и исполнитель подписали 19 актов выполненных работ, на основании которых работы были оплачены в полном объеме. Однако фактически, как считает следствие, коммерческая организация уклонилась от выполнения части предусмотренных техническим заданием работ, предоставив акты, содержащие заведомо ложные сведения, чем ввела в заблуждение заказчика.

Отметим, что руководители ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства» и ООО «ГринЛайт» осуждены в Волгоградской области за многомиллионные аферы с бюджетными средствами при ликвидации 18 свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

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