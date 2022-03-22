Экология

Завод AB InBev Efes в Волжском за год сохранил более 11 миллионов литров воды

Экология 22.03.2022 10:00 Новости компаний
22.03.2022 10:00 Новости компаний


Сегодня, 22 марта, отмечается Всемирный день воды, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. 
Волжский филиал крупнейшей пивоваренной компании AB InBev Efes постоянно модернизирует производственные процессы с целью наиболее эффективного использования водных ресурсов. Благодаря этому, за год заводу в Волжском удалось сохранить более 11 миллионов литров воды. Всего же в 2021 году объем сохраненной воды на всех производственных площадках AB InBev Efes в России превысил 250 миллионов литров.

Бережное отношение к воде является одним из приоритетных направлений AB InBev Efes, и в каждом регионе присутствия компания работает над снижением потребления водных ресурсов на производстве. Так, на Волжском заводе компании был внедрен целый ряд проектов по оптимизации производственных процессов, среди которых можно выделить инициативы по снижению водопотребления на упаковочном производстве, в пивоваренном подразделении, а также экономии воды на внутренней мойке оборудования и ее повторному использованию для технических нужд. В совокупности это позволило сохранить порядка 11,5 тысяч кубометров воды за 2021 год. 
-Являясь крупнейшим производителем пива, AB InBev Efes продолжает свою работу в Волжском в штатном режиме. Мы будем и далее своевременно выполнять все социальные обязательства и развивать инициативы в области устойчивого развития в Волгоградской области, в том числе путем непрерывной модернизации производства. В этом году мы продолжим работу по рациональному использованию природных ресурсов – в частности, мы планируем  оптимизировать систему охлаждения воды на вакуумном насосе, а также увеличить объемы повторного использования воды, — отметил исполнительный директор филиала AB InBev Efes в Волжском Игорь  Гайдым.

В общей сложности на заводах компании реализуется более 30 различных проектов по сокращению использования водных ресурсов. Об их эффективности говорят растущие из года в год показатели. Так, в 2021 году общее потребление воды на российских заводах AB InBev Efes удалось снизить на 4%, а за последние 5 лет — на 11%. Только за прошлый год инициативы компании в области рационального водопотребления позволили сохранить 252 миллиона литров воды, что сопоставимо с объемом Онежского озера – третьего по размерам озера России.
Бережное отношение к воде является одной из глобальных целей AB InBev Efes в области устойчивого развития до 2025 года, в рамках которой компания стремится обеспечить 100% территорий с дефицитом водных ресурсов более доступной и качественной питьевой водой. Для достижения этой цели, помимо оптимизации производственных процессов, AB InBev Efes реализует экологический проект по охране и обустройству региональных источников питьевой воды для населения «Обустроим родники вместе». На сегодняшний день компания оборудовала уже более 80 родников в разных регионах России, в том числе в Волгоградской области.


Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Экология
14.03.2022 10:47
Экология 14.03.2022 10:47

0
Далее
Экология
13.03.2022 10:51
Экология 13.03.2022 10:51

0
Далее
Экология
05.03.2022 12:53
Экология 05.03.2022 12:53

0
Далее
Экология
02.03.2022 09:08
Экология 02.03.2022 09:08

0
Далее
Экология
01.03.2022 10:46
Экология 01.03.2022 10:46

0
Далее
Экология
22.02.2022 16:08
Экология 22.02.2022 16:08

0
Далее
Экология
11.02.2022 10:09
Экология 11.02.2022 10:09

0
Далее
Экология
08.02.2022 12:40
Экология 08.02.2022 12:40

0
Далее
Экология
07.02.2022 15:00
Экология 07.02.2022 15:00

0
Далее
Экология
07.02.2022 12:51
Экология 07.02.2022 12:51

0
Далее
Экология
04.02.2022 17:01
Экология 04.02.2022 17:01

0
Далее
Экология
02.02.2022 08:00
Экология 02.02.2022 08:00

0
Далее
Экология
19.01.2022 19:33
Экология 19.01.2022 19:33

0
Далее
Экология
17.01.2022 11:58
Экология 17.01.2022 11:58

0
Далее
Экология
10.01.2022 16:07
Экология 10.01.2022 16:07

0
Далее

Лента новостей

15:16
Госдума приняла закон на случай дефицита лекарств в РоссииСмотреть фотографии
15:00
Волгоградским школьникам переносят ВПР из-за COVID-19Смотреть фотографии
14:51
В Волгограде Арсен Мелконян получил 11 лет строгача, Анна Мелконян – 5 лет общего режимаСмотреть фотографии
14:46
Пару из Новороссийска осудят в Волгограде за телефонное мошенничествоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
В Волгоградской области закрылись первые пункты вакцинации в ТРЦСмотреть фотографии
13:44
Жителя Волгоградской области расстреляли из пистолета возле кафеСмотреть фотографии
13:30
Бочаров обсудил с омбудсменами защиту прав волгоградцевСмотреть фотографии
13:09
«Ситиматик-Волгоград» заставили вернуть селянам деньги за невывезенный мусорСмотреть фотографии
12:58
Браконьера с сетями и лодкой задержали на ерике Гнилой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:54
Уроженец Волгограда Захар Зимаков задержан в Ленобласти по подозрению в растлении школьницСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде силовики накрыли подпольный цех суррогатного алкоголяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
В Волгоградской области заразились коронавирусом 646 человекСмотреть фотографии
11:10
Полиция опубликовала видео с волгоградцем, отоварившимся по чужой картеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
Прирост новых случаев ОРВИ в Волгоградской области составил 6%Смотреть фотографии
10:48
Под Волгоградом 31 дом Минобороны вывели из незаконного управленияСмотреть фотографии
10:42
Волгоградцы с доходом от 80 тысяч готовы отказаться на 10 лет от зарубежных товаровСмотреть фотографии
10:30
В Волжском главу стройфирмы будут судить за неуплату НДС на 16 млн рублейСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде грядет весенне-летнее обновление дорожной разметкиСмотреть фотографии
09:37
В Волгоградской области задержали сбежавшего с места ДТП водителя ВАЗаСмотреть фотографии
09:34
Волгоградским кафе и магазинам «автоматом» продлили лицензию на торговлю алкоголемСмотреть фотографии
09:30
Приговор Арсену Мелконяну огласят в Волгограде за закрытыми дверямиСмотреть фотографии
09:14
Шквал эмоций: в Волгограде прогремела премьера «Королевского цирка»Смотреть фотографии
08:59
В Волгограде появятся новые светофоры с «бегущими» пешеходамиСмотреть фотографии
08:41
Благотворительный фонд в Волжском обвинил зоозащитниц в предательстве приютаСмотреть фотографии
08:39
В Волгоградской области ограничат движение на ж/д переездеСмотреть фотографии
07:57
«Рожденный летать»: как аэросъемка стала главной страстью волжанина Артема ВеликжанинаСмотреть фотографии
07:56
В Волгограде элитный поселок останется без света на восемь часовСмотреть фотографии
21:17
В Волгоград привезли чудотворную икону Божией Матери «Казанская»Смотреть фотографии
21:09
Каршеринговая компания завалила суд в Волгограде исками к водителямСмотреть фотографии
20:43
Туман с мокрым снегом прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 