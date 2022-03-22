Завод AB InBev Efes в Волжском за год сохранил более 11 миллионов литров воды

Экология 22.03.2022 10:00 Новости компаний
22.03.2022 10:00 Новости компаний
Сегодня, 22 марта, отмечается Всемирный день воды, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН.
Волжский филиал крупнейшей пивоваренной компании AB InBev Efes постоянно модернизирует производственные процессы с целью наиболее эффективного использования водных ресурсов. Благодаря этому, за год заводу в Волжском удалось сохранить более 11 миллионов литров воды. Всего же в 2021 году объем сохраненной воды на всех производственных площадках AB InBev Efes в России превысил 250 миллионов литров.
Бережное отношение к воде является одним из приоритетных направлений AB InBev Efes, и в каждом регионе присутствия компания работает над снижением потребления водных ресурсов на производстве. Так, на Волжском заводе компании был внедрен целый ряд проектов по оптимизации производственных процессов, среди которых можно выделить инициативы по снижению водопотребления на упаковочном производстве, в пивоваренном подразделении, а также экономии воды на внутренней мойке оборудования и ее повторному использованию для технических нужд. В совокупности это позволило сохранить порядка 11,5 тысяч кубометров воды за 2021 год.
-Являясь крупнейшим производителем пива, AB InBev Efes продолжает свою работу в Волжском в штатном режиме. Мы будем и далее своевременно выполнять все социальные обязательства и развивать инициативы в области устойчивого развития в Волгоградской области, в том числе путем непрерывной модернизации производства. В этом году мы продолжим работу по рациональному использованию природных ресурсов – в частности, мы планируем оптимизировать систему охлаждения воды на вакуумном насосе, а также увеличить объемы повторного использования воды, — отметил исполнительный директор филиала AB InBev Efes в Волжском Игорь Гайдым.
В общей сложности на заводах компании реализуется более 30 различных проектов по сокращению использования водных ресурсов. Об их эффективности говорят растущие из года в год показатели. Так, в 2021 году общее потребление воды на российских заводах AB InBev Efes удалось снизить на 4%, а за последние 5 лет — на 11%. Только за прошлый год инициативы компании в области рационального водопотребления позволили сохранить 252 миллиона литров воды, что сопоставимо с объемом Онежского озера – третьего по размерам озера России.
Бережное отношение к воде является одной из глобальных целей AB InBev Efes в области устойчивого развития до 2025 года, в рамках которой компания стремится обеспечить 100% территорий с дефицитом водных ресурсов более доступной и качественной питьевой водой. Для достижения этой цели, помимо оптимизации производственных процессов, AB InBev Efes реализует экологический проект по охране и обустройству региональных источников питьевой воды для населения «Обустроим родники вместе». На сегодняшний день компания оборудовала уже более 80 родников в разных регионах России, в том числе в Волгоградской области.
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