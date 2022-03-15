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Очередная вьюга ожидается в Волгоградской области

Полезно знать 15.03.2022 21:22
15.03.2022 21:22


Из-за вторжения северного антициклона Волгоградскую область в ночь на среду, 16 марта, накроет продолжительная метель – снегопад продлится до утра пятницы, 18 марта. По данным погодного сервиса Ventusky, удар стихии на себя примут восточные и центральные районы региона.

В течение ближайших двух дней будет дуть ветер северных направлений с порывами до 18 м/с, сообщили в Волгоградском ЦГМС. По ночам при прояснениях в Волгоградской области возможны похолодания до -18º, в Волгограде – до -10º. Днем столбики термометров не поднимутся выше -4º на всей территории региона. Ощущаемая температура из-за северного ветра и высокой влажности, по данным Ventusky, может доходить до -15º днем и -20º ночью.

В пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград предупредили, что особенно интенсивные осадки в ближайшие сутки ожидаются на территориях, где проходит федеральная трасса Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград. Для уборки снега и обработки трасс противогололедными реагентами службы готовы вывести на дороги Волгоградской области 224 спецмашины.

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