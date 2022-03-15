Волжский городской суд огласил приговор по уголовному делу об истязании малолетнего 36-летнему ранее судимому мужчине и отправил его в колонию общего режима на 3,5 года. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, осужденный признан виновным в причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении несовершеннолетнего. Подсудимого, который полностью признал свою вину, взяли под стражу после оглашения приговора.

Выяснилось, что фигурант уголовного дела в течение почти полутора месяцев летом прошлого года неоднократно избивал 4-летнего сына своей сожительницы дома и в общественных местах. Одно из таких избиений около стадиона «Волгоград Арена» в июле 2021 года на видео сняли случайные прохожие - мужчина кулаками «воспитывал» маленького мальчика. Видеоролик вызвал общественный резонанс, к делу подключились полицейские и следователи. В результате личность "папаши" была установлена и в отношении него возбудили уголовное дело.