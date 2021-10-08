



В систематических издевательствах над 5-летним мальчиком подозревается его 36-летний отчим-рецидивист. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п."г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

По данным следствия, с июня по июль 2021 года подозреваемый на почве личной неприязни систематически избивал своего малолетнего пасынка 2016 года рождения. Используя малозначительные поводы, злоумышленник наносил удары различными предметами по телу мальчика, оказывая на ребенка психологическое и физическое воздействие.

Следователи выяснили, что отчима разозлило, что мальчик пролил сок на свою футболку. Отчим стал оскорблять ребенка, а затем наносить ему удары ногой по различным частям тела. Плач ребенка его не остановил - он продолжил избивать пасынка кулаками по голове и лицу.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

Повтор видео от 22.07.2021 г.







Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области