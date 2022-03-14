Школу и лицей на юге Волгограда эвакуировали из-за угроз

Происшествия 14.03.2022 09:48
14.03.2022 09:48
Учеников и педагогический состав школы №77 и гимназии №10 в Кировском районе Волгограда экстренно эвакуировали из-за поступивших сообщений об угрозе. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в экстренных службах. Информацию о поступившем сообщений руководство учебных заведений в соответствии со служебными инструкциями передало в правоохранительные органы.
Напомним, утром 11 марта по той же причине был эвакуирован лицей №3 в Тракторозаводском районе Волгограда. Сообщение об угрозе не подтвердилось, никто не пострадал. Ранее, 1 марта, по Волгограду прокатилась волна массовой эвакуации школ, лицеев и гимназий. Учебные заведения были проверены по отработанному алгоритму. Кроме того, угрожающие письма приходили в тот день в одно из лечебных учреждений и на Волжскую ГЭС.
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