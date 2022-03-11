Из-за анонимной угрозы эвакуирован лицей №3 в Волгограде

В Тракторозаводском районе Волгограда утром 11 марта были эвакуированы учащиеся и педагоги лицея №3. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, в адрес администрации учебного заведения поступили анонимные угрозы.

По сведениям сотрудников школы, следуя согласно должностным инструкциям, о поступившем сообщении они незамедлительно сообщили в правоохранительные органы.

- На месте проводится проверка, - сообщают в экстренных службах, - задействованы полиция, МЧС, кинологи со служебными собаками.

По предварительным данным, лицей №3, расположенный на улице Академика Богомольца, стал этим утром единственным учреждением в Волгограде, получившим сообщение с угрозами.