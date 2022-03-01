В Волгограде из-за угроз эвакуируют учебные заведения





В Волгограде в очередной раз объявлена массовая эвакуация учебных заведений. Об этом ИА ""Высота 102" сообщили в экстренных городских службах.

— По предварительным данным, на электронные почты среднеобразовательных школ, лицеев и гимназий поступили угрозы, в связи с этим, согласно правилам безопасности, администрациями заведений принято решение об эвакуации учащихся, - сообщили информагентству. — Все учреждения проверяются правоохранительными органами согласно отработанному алгоритму.

В администрации Волгограда подтверждают факт поступления в школы сообщений о минировании.

— Все необходимые мероприятия в учреждениях были проведены в соответствии с существующими алгоритмами действий. Никто не пострадал, — уточняют в мэрии.

Как стало известно корреспондентам ИА "Высота 102", сообщения с угрозами также 1 марта поступали на почту одного из лечебных учреждений в Волгограде. Проводилась проверка и на Волжской ГЭС.