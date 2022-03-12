Приехавшего на вызов фельдшера «скорой» избили в Волжском





Пьяный волжанин напал на 49-летнего фельдшера бригады скорой помощи, приехавшей на вызов в подъезд одного из жилых домов на бульваре Профсоюзов в Волжском. Медработнику сломали нос, он получил сотрясение мозга, сообщил ИА «Высота 102» источник в экстренных службах.

Около 4 часов утра 12 марта на телефон службы 112 поступил звонок с сообщением о том, что в подъезде без сознания лежит молодой мужчина, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. На место выехала карета «скорой», прибывший фельдшер обнаружил, что лежащий на полу мужчина сильно пьян. Медик попытался помочь волжанину, однако в ответ тот начал бить его.

На место происшествия бригада вызвала сотрудников полиции. По прибытию они установили личность 32-летнего ранее судимого напавшего и забрали его в отдел полиции. Пострадавшего медика коллеги доставили в городскую больницу №1, где его осмотрели специалисты и оказали помощь.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.