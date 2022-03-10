Расследования

Полсотни волгоградских мужчин привлекли к расследованию дела о проституции

Расследования 10.03.2022 15:03
10.03.2022 15:03


В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении сутенеров и 30 проституток, работавших на территории четырех районов. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в качестве свидетелей по делу проходят около полусотни мужчин, в разное время прибегавших к услугам жриц любви. 

— Ранее неоднократно судимый 41-летний житель Волгограда в ноябре 2017 года создал устойчивую организованную группу, осуществляющую организацию предоставления интимных услуг другими лицами. В состав группы вошел его ранее судимый приятель, говорится в материалах дела, которое расследовалось Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.  Мужчины  занимались отбором  женщин, обеспечивали их охрану и безопасность, а также  доставляли их к клиентам и получали  деньги за интим-услуги. 

Распределением заказов занимались женщины-диспетчеры. Таковых по делу проходит четверо. 

— С ноября 2017 года по апрель 2021 года сутенеры использовали десятки квартир в Центральном, Ворошиловском, Краснооктябрьском и Советском районах Волгограда, — уточняют следователи. — Всего в процессе было задействовано более 30 работниц секс-индустрии в возрасте от 18 до 45 лет.

Задержать участников нелегального бизнеса в Волгограде удалось 1 апреля 2021 года.  В отношении организаторов было возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией другими лицами и содержание притонов для занятия проституцией», и еще одно по статье «Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой».

— В ходе расследования данного дела следователи допросили свыше 50 свидетелей, назначено и проведено более 55 судебных экспертиз. Обвиняемые свою вину свою в совершении указанных деяний признали частично, — уточнили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Волгограда для рассмотрения. Сутенерам грозит по 8 лет колонии. 

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