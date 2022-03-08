Полезно знать

Заметки астролога: рекомендации с 8 по 13 марта

Полезно знать 08.03.2022 09:20
08.03.2022 09:20


Каждую неделю для наших читателей свои рекомендации дает магистр астрологии, волжанка Ирина Сенина. Ирина Сенина – известный не только в Волгоградской области, но и за ее пределами астролог. Она издала несколько книг по данной тематике, последняя ее работа  – «Предсказательная астрология. Прямые и обратные формулы событий». Ирина Сенина ведет группу в социальных сетях «Астрология для профессионалов и любителей», которая пользуется большой популярностью у пользователей. 
6 марта две планеты – Венера и Марс, - практически, одновременно перешли в знак Водолея и приобрели водолейские качества:
стремление к свободе, независимости, дружбе и партнерству. При всем том, пока они будут находиться в соединении, будет высокий уровень конфликтности в партнерских отношениях, как личных, так и деловых. Вполне вероятны конфликты, связанные с электроникой, интернетом.
Всю неделю Луна растущая, что подходит для начала новых дел, а также посадок и пересадок «вершков».
7 и 8 марта до 21ч.41м. Луна будет находиться в знаке Тельца. 
Это удачный период для решения финансовых вопросов, покупок, в том числе и крупных, вложения денег, особенно, если есть аналогичные показания по личному гороскопу. 
Уязвимы горло, шея, верхние дыхательные пути, нижняя челюсть, щитовидная железа. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачный период для лечения болезней мочеполовой сферы и желчного пузыря.
У огородников это очень удачные дни для посадок и пересадок, подкормок и полива. Растения, посаженные в этот период, дадут большой урожай.
8 марта в 21ч.41м. Луна переходит в знак Близнецов и будет находиться в нем до 10ч.25м. 11 марта.
Это удачные дни для коротких поездок, начала учебного цикла, получения и передачи информации, дел, связанных со средствами связи. 
Уязвимы легкие и, особенно, бронхи, руки, плечи. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачный период для лечения болезней сосудистой системы, печени и крови.
Период не плодовитый, поэтому не стоит в этот период сажать и пересаживать растения.
11 марта в 10ч.25м. Луна переходит в знак Рака и будет находиться в нем до 22ч.33м. 13 марта. 
Это удачное время для занятий семьей, домом, им следует уделять повышенное внимание. Это удачные дни для регистрации брака.
Уязвимы желудок, пищевод, лимфосистема, молочные железы. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачный период для лечения костной системы, зубов, суставов, коленей.
Это удачные дни для посадок и пересадок, посева семян на рассаду (она даст хороший урожай), подкормок растений. 
Помните, что это общие рекомендации, а у каждого человека есть свой, индивидуальный гороскоп. И все события в Вашей жизни будут происходить именно по нему. Чтобы узнать, что именно будет происходить лично у вас (здоровье, работа, финансы, брак, дети, поездки и т.д.), обратитесь за консультацией к астрологу.

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