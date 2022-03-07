



Сегодня на «Волгоград Арене» «Ротор» с треском проиграл сопернику из Томска со счетом 1:3. Как сообщает ИА «Высота 102», на первый после перерыва матч в рамках первенства ФНЛ болельщиков впервые пустили без QR-кодов. И, несмотря на не очень теплую погоду, зрителей на трибунах было немало - 2099 человек. В вип-ложе был замечен и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Настроение у болельщиков в начале матча было приподнятое. Многие радовались встрече с командой и старались поддерживать игроков в течение всей игры, хотя не обошлось и без критических выкриков в адрес футболистов. Болельщики отметили и активность главного тренера «Ротора» Артема Куликова. Тот не мог устоять на месте и практически столько же пробегал с футболистами, только за кромкой поля.

Между тем, первая половина матча поначалу воодушевила болельщиков. Начали футболисты «Ротора» энергично – играли первым номером и почти все время владели мячом. У волгоградских спортсменов были шансы забить два гола – когда Роман Минаев направил мяч в ворота, но вратарь сумел его отбить. А Камиль Муллин попал в штангу. Тем обиднее был пропущенный на 42-ой минуте матча мяч от соперника.



Во второй половине матча настроение у болельщиков стремительно стало портиться - "Ротор" пропустил еще два гола - на 55-ой и 59-ой минутах. Слабым утешением стал забитый гол с углового в исполнении Ильи Мартынова. Но к концу второй половины матча защита волгоградского клуба окончательно развалилась. Результатом стало еще два гола в ворота "Ротора". Болельщики недовольно свистели. Но и это были еще не все неприятности, которые поджидали команду в этом матче. Одного из ведущих игроков "Ротора" Камиля Муллина после травмы лица унесли с поля на носилках.

После окончания игры болельщики покидали стадион в расстроенных чувствах. Но многие признавали, что результат встречи не отражает ту картину, которую они наблюдали сегодня. "Сначала не повезло, а потом просто потеряли настрой и сломались", - так охарактеризовали некоторые болельщики итог матча.



В турнирной таблице ФНЛ "Ротор" занимает 17-ое место из 20.





